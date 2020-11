Três mortes decorrentes das complicações da Covid-19 em Anápolis foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (24).

De acordo com a pasta, as vítimas são uma mulher, de 65 anos, que faleceu no dia 21; e dois homens, 67 e 73, que foram a óbito na segunda-feira (23).

Esse atraso nos números se dá porque é necessário, antes da contabilização, que as unidades de saúde notifiquem a Vigilância Epidemiológica de que perdeu um paciente com diagnóstico laboratorial positivo para doença.

Com esses registros, a cidade passa a ter oficialmente 372 óbitos oriundos da Covid-19.

Casos

Segundo a Semusa há 16.311 casos ao todo, sendo que 53 foram confirmados nas últimas 24h em moradores dos sexos feminimos e masculinos com idade entre de 13 e 88 anos.

A pasta, no entanto, ressalta que 15.581 se referem a pacientes curados e diz que está monitando os demais que seguem em isolamento domiciliar ou em sob estado de internação.