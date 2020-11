Em entrevista à emissora americana ABC, Glenn Close lamentou que Fernanda Montenegro não tenha levado o Oscar de melhor atriz em 1999, por seu trabalho em “Central do Brasil”.

Ela perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, que protagonizou “Shakespeare Apaixonado”. Já o longa de Walter Salles perdeu o prêmio de filme estrangeiro para o italiano “A Vida É Bela”.

“Eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de ‘Central do Brasil’. Eu pensei: o quê? Isso não faz sentido”, disse a atriz americana.

Close participava de uma entrevista sobre seu novo filme “Era uma Vez um Sonho”, da Netflix, que muita gente via como uma grande oportunidade de a atriz conquistar seu primeiro Oscar, depois de sete indicações – até que as críticas decepcionantes recebidas pelo longa fizeram as apostas perderem fôlego.

Na cerimônia do Oscar de 1999, Fernanda Montenegro fez história como a primeira latino-americana e única brasileira já indicada na categoria de melhor atriz.

Paltrow não deixou apenas ela, como outros nomes de peso para trás. Também concorriam à estatueta Cate Blanchett, por “Elizabeth”, Meryl Streep, por “Um Amor Verdadeiro”, e Emily Watson, por “Hilary e Jackie”.

No fim da cerimônia, “Shakespeare Apaixonado” saiu como o grande vitorioso da noite, com os prêmios de atriz, atriz coadjuvante, roteiro original, direção de arte, figurino, trilha sonora e melhor filme.

