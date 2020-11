Faltando poucos dias para o retorno às urnas, uma pergunta tem ecoado em Anápolis: “Quem os candidatos derrotados estão apoiando para prefeito no segundo turno?”.

Dos sete que não passaram para esta nova fase do pleito, só três se posicionaram de maneira oficial: Márcio Corrêa (MDB), Douglas Carvalho (PSOL) e Josmar da Mouragás (PRTB).

Terceiro colocado, o emebista optou por neutralidade na disputa entre Antônio Gomide (PT) e Roberto Naves (PP).

“Criticamos durante a campanha o propósito dos dois candidatos, que fizeram no 1º turno da eleição uma discussão voltada essencialmente para o passado. A nossa preocupação é com o futuro de Anápolis”, disse em comunicado.

Douglas declarou apoio pessoal e do PSOL a Gomide. “É hora de colocar na balança os dois projetos de cidade em pauta neste segundo turno, e se levarmos em conta os últimos quatro anos, nossa posição não poderia ser diferente: pedimos voto em Antônio Gomide e Professora Geli”, anunciou pelas redes sociais.

Já o correlegionário do vice-presidente General Mourão, que teve a candidatura indeferida dias antes do primeiro turno, avisou que votará em Roberto e pediu apoio à reeleição do prefeito para evitar o retorno do PT ao Poder Executivo Municipal.

“O candidato esconde suas cores. Porém, como uma serpente que reaparece novinha, com novas cores e pele diferente, não perde a natureza e nem deixa de ser serpente. Veneno e astúcia estão no seu DNA”, disse em carta que alfineta Gomide enviada à listas de transmissão no WhatsApp.

Também concorriam à Prefeitura de Anápolis Delegado Federal Humberto (PSD), João Gomes (PSDB), José de Lima (Patriota) e Valeriano (PSL). Estes quatro, contudo, não se posicionaram publicamente até esta terça-feira (24). A eleição é domingo (29).