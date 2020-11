Disputam o segundo turno das eleições em Anápolis o atual prefeito, Roberto Naves (PP), e o deputado estadual e ex-prefeito, Antônio Gomide (PT).

Ambos podem fazer campanha até o dia 28 de novembro, véspera da votação.

Até lá, o Portal 6 informará a agenda e os atos políticos de cada um deles.

Nesta terça-feira (24), até o momento desta publicação, apenas o candidato do PT havia informado os compromissos para o dia de hoje.

Antônio Gomide (PT)

Manhã: Gravação de programa eleitoral, visita ao centro comercial da Vila Formosa às 9h e às 10h40 concederá uma entrevista à rádio Difusora, no Programa Rádio Livre.

Tarde: Comissão de Justiça e Redação às 14h, às 15h sessão plenária remota com Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e às 17h entrevista para “O Hoje News”, ao vivo pelo YouTube.

Noite: Sabatina na ACIA às 19h e às 21h haverá a live do Gomide com transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e canal no YouTube do candidato.

Roberto Naves (PP)

O candidato ainda não divulgou agenda.