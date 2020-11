Divininho do Sindicato, eleito vereador pelo Solidariedade com com 2.270 votos, diz que brigará por um restaurante popular no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

“Nem todas as empresas que estão lá conseguem dar um vale-alimentação pros seus funcionários. Muitos precisam levar marmita pro trabalho, com a sobra da janta de casa. Precisamos mudar isso”, afirmou em entrevista ao Portal 6 nesta terça-feira (24).

Metalúrgico, Divininho é funcionário da CAOA e uma das principais lideranças do sindicato que representa a classe. Além de querer ser a voz dos trabalhadores do DAIA na Câmara, ele também promete atuar por mais empregos para os jovens.

“Tenho um projeto que se chama Meu Primeiro Emprego, onde buscaremos parcerias para dar qualificação no contra-turno escolar àqueles que tem de 14 a 16 anos e depois, já com um ofício, encaminharemos eles ao mercado de trabalho”.

Mas essas não serão as únicas bandeiras do parlamentar, que disse ainda que uma das primeiras ações de mandato será arrancar a porta de seu gabinete na Câmara. “Vou, inclusive, registrar em cartório. Vereador tem que ouvir e ser o fiscal do povo”, exclamou.

Crítico da obra da Câmara, Divininho é a favor de uma CPI para investigar a construção do prédio e revelou que os novos parlamentares já estão articulando a abertura da investigação. “Temos de apurar as responsabilidades. É uma vergonha”, opinou.

O Portal 6 entrevistará todos os novos vereadores eleitos. Assista a íntegra do bate-papo com Divininho do Sindicato: