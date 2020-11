A Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA) está com inscrições abertas do vestibular para aqueles que desejam iniciar o ensino superior no primeiro semestre de 2021.

Ao todo, há quatro opções de ingresso: ENEM, Transferência, Portador de Diploma e Vestibular Agendado. Este último acontecerá online, no entanto, poderá fazer presencial quem marcar um horário com antecedência junto à instituição.

As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da FAMA. São mais de 25 cursos disponíveis e todos podem ser conferidos no mesmo endereço eletrônico.

Após os resultados dos processos seletivos, os novos alunos terão um prazo de oito dias para procurar a faculdade e realizar a matrícula. As documentações necessárias estão disponíveis no edital.

Promoção exclusiva

A FAMA também está com uma promoção exclusiva para os leitores do Portal 6.

Vai funcionar assim: Todos que procurarem o comercial da instituição e informarem que souberam do vestibular através do site, ganhará automaticamente 40% de desconto nas mensalidades.

O voucher para garantir o benefício é PORTALFAMA40 e mais detalhes podem ser obtidos presencialmente com o comercial da FAMA, de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h, ou através do telefone (62) 3310-0000.