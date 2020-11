Marjorie Estiano, 38, não se comoveu com a declaração que o colega Selton Mello, 47, fez para ela durante participação no “Altas Horas” (Globo), em 2017. A atriz classificou a surpresa do colega como “inconsequente”.

“Selton foi muito lindo e sensível como ele é, e inconsequente também, coisa que eu não sabia que era”, disse em entrevista à Revista JP. “Porque essa história vai render por toda a eternidade. Ele vai estar casado há anos, com filhos e ainda vai ter gente falando: ‘Mas ele ama mesmo é a Marjorie’.”

“Ou se ele tinha consciência desse desdobramento, o admiro ainda mais, muito embora eu não soubesse que ele tinha se apaixonado até o programa”, complementou.

Na época, o ator pegou a colega de surpresa ao anunciar no programa que tinha se apaixonado por ela nos bastidores da minissérie “Ligações Perigosas” (Globo), na qual ambos contracenaram.

A atriz, que fez mistério sobre seu status de relacionamento, disse que só viveu duas grandes paixões na vida. “Adoraria me apaixonar em cada esquina, mas não acontece comigo”, explicou.

“Quando me apaixono é perdidamente, mas até hoje posso contar duas vezes na vida, o que não me frustra de maneira alguma”, afirmou. “A gente pode passar a vida inteira sem um grande amor e eu já tive, isso me faz sentir muito privilegiada.”