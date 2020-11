Os detentos Lucas Victor Rezende da Silva, de 20 anos, e Jonatas Pereira de Barros, de 29 anos, fugiram do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a Cadeia Pública de Anápolis, na madrugada desta quarta-feira (25).

À Polícia Civil, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) relatou que eles, por volta das 02h, romperam o cadeado da cela 01 do Pavilhão B, escalaram um telhado e pularam do muro para a rua.

Vizinhos alegam ter visto um carro esperando a dupla do lado de fora, mas ninguém soube precisar qual o modelo do veículo. Os detentos, segundo a DGAP, cumprem pena por roubo e resistência.

Quando os servidores da unidade perceberam a ação, tiveram de efetuar vários disparos de arma de fogo para conter outros presos que também já estavam soltos. Com o susto, retornaram às celas.

Quatro companheiros de Lucas e Jonatas ainda chegaram a escalar o telhado da cadeia para também escaparem, mas foram detidos a tempo.

Em nota ao Portal 6, a DGAP informou que já tomou todas as providências necessárias e pede que a população, caso saiba onde estão os foragidos, repasse informações pelos telefones 190 (Polícia Militar), 191 (Polícia Civil) ou (62) 3201-1212 (Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública -GO).

