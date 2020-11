O mundo do esporte reagiu com profundo pesar à divulgação da morte de Diego Armando Maradona, aos 60 anos, na manhã desta quarta-feira (25).

O ídolo argentino teve uma parada cardiorrespiratória em casa, em Tigre, na região de Buenos Aires, onde estava desde que passou por um procedimento cirúrgico na cabeça neste mesmo mês de novembro.

Pelé, 80, desejou que a família de Maradona tenha forças neste momento. “Notícia triste perder amigos dessa maneira”, afirmou o ex-jogador, em comunicado divulgado por sua assessoria. “Com certeza um dia vamos bater uma bola juntos lá no céu”, acrescentou.

Nas redes sociais, ex-jogadores e atletas da atual geração também se manifestaram. Neymar postou uma foto ao lado do argentino e escreveu: “Descanse em paz! Lenda do futebol.”

O ex-atacante Romário, 54, amigo pessoal de Maradona, disse que o argentino foi o maior jogador entre aqueles que ele viu jogar. “Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano!”

Rivellino, 74, postou no Instagram uma foto ao lado do argentino e escreveu que “perdemos um dos maiores jogadores do mundo e uma pessoa especial na minha vida.”

Bebeto, 56, escreveu no Twitter que nunca tratou Maradona como um rival. “Sempre existiu carinho e respeito mútuo.” O ex-atacante disse que “jamais teremos outro igual” ao argentino.

O atacante português Cristiano Ronaldo chamou o argentino de gênio e um mágico inigualável. “Hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido”, escreveu o jogador da Juventus, no Instagram.