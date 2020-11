Candidato à reeleição, o prefeito Roberto Naves (PP) virou alvo de insultos nesta quinta-feira (26) após informar que estava com suspeita de Covid-19.

Na noite de ontem (25), uma das filhas dele se sentiu mal e ficou em observação até a tarde de hoje — quando o prefeito também começou a manifestar os sintomas.

Por recomendação médica, a criança, Roberto e a primeira-dama Vivian Naves foram colocados em isolamento domiciliar.

Exames laboratoriais também foram solicitados e a assessoria do prefeito promete divulgá-los assim que houver um diagnóstico.

Pelas redes, militantes virtuais espalham em massa que o isolamento na reta final é uma estratégia criada pelo marketing de Roberto para que ele não participe do debate da TV Anhanguera nesta sexta-feira (27).

A maioria das contas tem na foto de perfil o avatar da campanha adversária.

Outros vão além e, além de comparar a situação com a facada recebida pelo presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, desejam ‘forças à Covid-19’ e a ‘morte do prefeito’.

Confira:

