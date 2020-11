Termina na próxima segunda-feira (30) a Black November da UniEVANGÉLICA, que está com descontos exclusivos para quem deseja ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2021.

Até o último dia desse mês, todos que se inscreverem para o vestibular em cursos de Ensino a Distância (EAD) e forem selecionados, ganharão bolsa de 50% de desconto, que durará até o final da graduação.

E não acabou. Durante a promoção, os novos acadêmicos terão de pagar uma taxa fixa de apenas R$ 49,90 para oficializar a matrícula.

A Black November é válida também para Faculdade Raízes, além da Faculdade Evangélica de Jaraguá, UniEVANGÉLICA – Campus Ceres, Faculdade Evangélica de Senador Canedo, Faculdade Evangélica de Goianésia e Faculdade Evangélica de Rubiataba.

São várias opções de cursos disponíveis e os interessados podem olhar detalhadamente cada um deles no site da UniEVANGÉLICA.

Mais informações estão no edital.