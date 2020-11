Termina na segunda-feira (30) as inscrições para seleção de professores substitutos/temporários do câmpus Anápolis do Instituto Federal de Goiás (IFG).

Os postos de trabalho são destinados à docência nas áreas de Biologia, Educação e Engenharia Civil: Área Construção Civil II: Transportes/ Geotenia/Infraestrutura de Transportes.

Interessados devem manifestar interesse na vaga pelo site da instituição de ensino e têm uma taxa de R$ 40.

Segundo o IFG, a seleção será feita em duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição – etapa não presencial, que será realizada em por meio de link de sala do Google Meet.

A remuneração para os docentes aprovados pode atingir R$ 6.289,21 mensais, a depender da titulação e carga horária.

Mais informações estão no edital.