ALEX SABINO E SYLVIA COLOMBO, de BUENOS AIRES, ARGENTINA – No final da tarde de quarta-feira (25), cerca de cinco horas após a morte de Diego Armando Maradona, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, telefonou para Claudia Villafañe, 60, ex-mulher do jogador.

Ofereceu a Casa Rosada para o velório, e disse que tudo seria feito de acordo com a vontade dela e das filhas, Dalma, 33, e Gianinna, 31.

A pedido das três mulheres, a cerimônia de enterro, no cemitério de Bella Vista, foi reservada para 25 pessoas. Os integrantes do que era chamado de “o entorno” de Diego foram barrados.

O estafe, que inclui o advogado Matías Morla e o médico Leopoldo Luque, havia sido impedido de ir ao condomínio onde o ídolo morreu.

Morla deixou claro seu incômodo com a situação. Disse nas redes sociais que “a ambulância demorou mais de meia hora para chegar” e acusou quem estava com Maradona de ter agido de modo lento, ao chamar primeiro o médico do condomínio e só depois ter contatado o médico pessoal do ex-atleta e uma ambulância.

“Foi uma idiotice criminosa”, vociferou. Nem Morla nem Luque entraram na Casa Rosada para o velório.

As filhas e a ex-mulher a princípio se recusaram a permitir a autópsia do jogador, mas depois consentiram, indicando um perito de confiança. A conclusão foi de insuficiência cardíaca crônica.

Na existência atribulada de Maradona, a família era uma de suas maiores incoerências. Ele disse várias vezes que Claudia era o amor de sua vida, mas morreu brigando com ela na Justiça por causa de dinheiro e imóveis. Afirmava que Dalma e Gianinna eram tudo para ele, mas pouco as via. Ambas tomaram o lado da mãe nas discussões.

As duas atribuem o distanciamento ao entorno do jogador. Sustentam que gostariam de ter tomado as rédeas da saúde e da agenda do pai, mas eram impedidas.

Matías Morla cuidava de todos os assuntos em nome de Maradona. No mesmo dia 2 de novembro em que o craque foi internado em uma clínica em La Plata, sua conta no Instagram publicou uma propaganda de cigarro –depois apagada.

Durante a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Morla pedia US$ 30 mil (cerca de R$ 150 mil) por entrevistas com o ex-jogador, que estava no país sob contrato da Puma e da Telesur, rede de TV multiestatal de países com governos de esquerda na América do Sul.

Gianinna e Dalma voltaram a usar suas redes sociais nos últimos dias para atacar Morla e companhia, dizendo que o pai era usado para exibições de propaganda, fins comerciais e projeção pessoal de algumas figuras.

Após Diego ser transferido de La Plata para Buenos Aires para remover um hematoma na cabeça, as filhas chamaram um outro médico, além de Leopoldo Luque, demonstrando que não confiavam no neurologista.

Luque postou uma foto ao lado do paciente antes de ele deixar o hospital, no dia 11, quebrando um acordo para preservá-lo e enfurecendo as filhas. Pouco depois, pediu desculpas e disse que teve autorização de Maradona.

A vida familiar do maior camisa 10 argentino foi como todas as outras facetas de sua existência. Cheia de idas e vindas, amores e rompimentos. Mesmo depois de se divorciar de Claudia, em 2003, ela continuou a cuidar do dia a dia do ex-marido por um período.

Depois, ele teve relacionamentos com Veronica Ojeda, que foi ao velório e ao enterro com o filho Dieguito Fernando, e Rocío Oliva, barrada nas duas cerimônias do dia.