O curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, atingiu nota 5 no Conceito Preliminar de Curso do Ministério da Educação para o ano de 2019. A notícia chegou nesta sexta-feira (27) e é comemorada em todo o Campus.

O MedUnieva, como é carinhosamente conhecido junto à comunidade acadêmica, já havia estrelado neste ano entre os 18 melhores cursos de Medicina do país, conforme o último Enade.

“O curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA vem alcançando uma série de sucessos desde sua fundação. Com o resultado de hoje, demonstra seu brilhantismo e a certeza de que estamos contribuindo para a formação dos melhores médicos do país”, garante o Reitor Carlos Hassel Mendes.

O CPC é uma avaliação dos cursos com base em uma escala de 1 a 5. Para chegar ao resultado, são levados em consideração o desempenho dos estudantes no Enade; o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado (IDD); a proporção de mestres, doutores e regime de trabalho do corpo docente.

Também considera a percepção dos estudantes sobre seu processo formativo, esta última obtida conforme informações do questionário do estudante do Enade.

Ernei de Oliveira Pina, Chanceler da UniEVANGÉLICA e presidente da Associação Educativa Evangélica, destacou importantes investimentos que foram feitos no curso de Medicina e que possibilitaram a conquista da nota 5 no CPC.

“Nossos laboratórios são comparados aos melhores do país. Nossos estudantes atuam em hospitais desde o primeiro dia de aula. E não podemos nos esquecer da contribuição que a instituição ofereceu no combate à pandemia. Construímos um Centro de Excelência para a capacitação de agentes de saúde e nos tornamos referência nacionalmente”, relembra.

Ações

O curso de Medicina da UniEVANGÉLICA se envolve em diversas ações importantes para a comunidade. Em contribuição à garantia da saúde de idosos e do público de risco para COVID-19, a UniEVANGÉLICA tem funcionado como ponto para vacinação contra gripe. A vacinação é realizada pela Prefeitura de Anápolis e as ações envolvem acadêmicos de Medicina.

Está em andamento na UniEVANGÉLICA um projeto para confecção de máscaras e capotes que serão utilizados por profissionais de saúde. A iniciativa é dos Laboratórios de Simulação Avançada do curso de Medicina da instituição. O projeto surgiu diante da escassez destes produtos no comércio nacional. São algumas das mais diversas ações executadas.

História

Em Anápolis, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA é a primeira e única instituição de ensino superior a ofertar, desde 2008, o curso de Medicina, por meio da UniEVANGÉLICA, que também caminha a passos largos para se tornar uma Universidade, já que possui uma vasta grade de especializações, mestrados e doutorados.

“Nossa história se confunde com o desenvolvimento de Anápolis. Como polo educacional referência para todo o Estado de Goiás, a AEE insere no mercado de trabalho anualmente milhares de profissionais e em Anápolis não é diferente. A Associação Educativa Evangélica gera e promove conhecimento com excelência”, disse Carlos Hassel Mendes, reitor do Centro Universitário.