A Justiça Eleitoral determinou a suspensão da divulgação da pesquisa do jornal O Hoje, que aponta Antônio Gomide (PT) com 41,7% das intenções de voto contra 40,9% de Roberto Naves (PP). Os dois disputam o segundo turno da eleição para Prefeitura de Anápolis.

O levantamento, apesar de registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi questionado judicialmente pela Coligação Confiança no Futuro, do atual prefeito, por estar circulando já neste sábado (28), um dia antes da data de divulgação ajustada pelo jornal com órgão.

Na decisão, a juiza Marianna Azevedo Lima Siloto determinou que os números sejam imediatamente retirados do ar tanto do jornal de Goiânia quanto de qualquer outro meio eletrônico, incluindo as redes sociais do candidato Antônio Gomide.

A multa estipulada pela magistrada, da 144ª Zona Eleitoral, é de R$ 10 mil por hora de descumprimento. Leia a íntegra: