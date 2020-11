Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, o prefeito Roberto Naves (PP) tem 60,5% das intenções de votos e deve ser reeleito neste domingo (29), aponta a pesquisa Serpes/O Popular.

Um dia antes da eleição, o pepista está 21 pontos a frente do segundo colocado, o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT), que tem 39,5%.

O instituto ouviu presencialmente 401 eleitores de Anápolis na última quinta-feira (26). A pesquisa Serpes/O Popular tem margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado do levantamento, Roberto fica com 49,6% e Gomide com 32,4% — uma diferença de 17,2 pontos. 12,7% dos entrevistados pretendem não votar ou anular e somente 5% afirmaram ainda estar indeciso.

No primeiro turno, o atual prefeito teve 46,64% dos votos válidos e o deputado estadual e ex-prefeito 28,87%. A maioria dos demais candidatos não estão apoiando nem Roberto nem Gomide.

Rejeição

A pesquisa Serpes/O Popular também mediu a rejeição neste segundo turno. O índice de eleitores que rejeitam Gomide é o maior: 32,4%. Já outros 23,7% não votariam em Roberto de jeito nenhum.

Por outro lado, 42,4% não rejeitam nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno. Os demais 5% não decidiram quem rejeitam.