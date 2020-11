Após 100% da apuração das urnas, o prefeito Roberto Naves (PP), reeleito a ocupar o cargo majoritário da cidade por mais quatro anos, esteve no diretório de campanha, no Anápolis City, para falar com a imprensa.

Ao Portal 6, o pepista contou já ter recebido uma ligação de Antônio Gomide, candidato pelo PT, para ser parabenizado pela vitória.

“É uma pessoa que tem um serviço prestado por Anápolis, que continua deputado e se colocou à disposição de estar trabalhando em prol da nossa cidade. A eleição acabou, o palanque está desmontado e nós vamos juntar todo mundo, o coronel Adailton, Amilton Filho, Leandrinho, todos vereadores, juntamente com o Antônio Gomide, e vamos estar trabalhando para fazer de Anápolis uma cidade cada vez melhor”, disse.

Roberto comentou que a possibilidade de fazer mudanças na equipe só será discutida a partir do dia 1º de janeiro.

Já sobre o momento mais difícil da campanha, o chefe de Executivo Municipal relembrou dos ataques que sofreu após apresentar sintomas da Covid-19.

“O mais difícil foram as injustiças cometidas nos últimos dias, de não respeitarem o sentimento de um pai vendo a sua filha doente e sentindo sintomas. Esse foi o momento mais revoltante. Mas isso está no passado e vamos seguir em frente”, sustenta.

Veja a entrevista na íntegra