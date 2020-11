Após testar negativo para Covid-19 pela segunda vez, o atual prefeito, Roberto Naves (PP), esteve no Colégio Estadual Genserico Gonzaga Jaime na manhã deste domingo (29) para votar.

Acompanhado da primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves, o mandatário votou rapidamente e, logo em seguida, concedeu entrevista coletiva à imprensa presente no local.

Roberto avaliou o segundo turno como positivo e aproveitou a oportunidade para alfinetar a campanha do adversário de urnas, Antônio Gomide (PT).

“O balanço que a gente faz é extremamente positivo, de quem utilizou o tempo da propaganda de forma correta, para apresentar propostas”, disse.

“Infelizmente, sabemos que do outro lado este mesmo tempo foi utilizado para fazer fake news, mas a Justiça e a polícia vão tomar conta disso mais pra frente”, aposta.

O candidato à reeleição também lamentou não poder participar do último debate antes da votação, pois estava ansioso para o evento.

Ele destacou que sempre foi atencioso com os veículos de comunicação e participou de todos os debates promovido por esses órgãos, rebatendo as críticas que recebeu dos militantes rivais após a notícia de possível contaminação pelo novo coronavírus às vésperas do debate que seria promovido pela TV Anhanguera.

“O que realmente me deixa muito triste é a possibilidade que foi levantada de que [a possível infecção] não fosse verdade, para que eu não pudesse estar presente no debate”, desabafou.

“Foi em um debate que eu tirei o PT em 2016. Só espero que ele [Antônio Gomide] possa explicar o que aconteceu com a pesquisa que ele divulgou ontem”, desafiou.

Neste domingo, após a decisão judicial que considerou a divulgação da pesquisa ilegal, a versão online do jornal goianiense O Hoje publicou uma nova reportagem, que traz números diferentes dos apresentados antes da liminar da Justiça Eleitoral, com Roberto Naves a frente de Gomide.

1 de 4 - + 1. Roberto Naves e equipe após votação/ Foto: Gabriella Lícia Roberto Naves e equipe após votação/ Foto: Gabriella Lícia 2. Roberto Naves e esposa / Foto: Caio Henrique Roberto Naves e esposa / Foto: Caio Henrique 3. Roberto Naves/ Foto: Gabriella Lícia Roberto Naves/ Foto: Gabriella Lícia 4. Roberto Naves/ Foto: Gabriella Lícia Roberto Naves/ Foto: Gabriella Lícia

Por fim, Roberto avaliou que as acusações e o tom da campanha petista somado às decisões judiciais que puniram a coligação de Gomide, fará com que o ex-prefeito saia do processo eleitoral com a ‘história manchada’.

“Com todos estes escândalos que o candidato esteve envolvido e todas as decisões judiciais favoráveis a mim, e contrárias a ele, acho que, realmente, mancha a história política dele, mas é bem condizente com aquilo que o PT faz em todo o país”, opinou.

Roberto pretende acompanhar a apuração de casa, com a família. Em caso de vitória, disse esperar o telefonema de Gomide reconhecendo o resultado.

“Qualquer um que vença, parabéns. Aquele que perde, precisa reconhecer. Mas o importante mesmo é que amanhã estejam todos construindo e trabalhando para o povo anapolino”, finalizou.