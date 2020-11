O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, fraturou o pé ao escorregar enquanto brincava com um de seus cachorros, chamado Major, neste domingo (29) e deverá usar uma bota de proteção durante várias semanas.

Em um primeiro momento, a equipe médica que acompanha Biden cogitou ter sido apenas uma torção no tornozelo. No entanto, após a realização de uma tomografia, foram identificadas pequenas fraturas, conforme anunciou o médico pessoal do democrata, Kevin O’Connor.

Ainda no domingo, o atual presidente americano, Donald Trump, que ainda não reconheceu a vitória do adversário na última eleição, publicou um vídeo em que Biden aparece deixando uma clínica ortopédica. Na publicação, o republicano escreveu a frase “fique bem logo”.

Aos 78 anos, Biden será a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA quando entrar na Casa Branca em 20 de janeiro. Desde as primárias das eleições americanas, a saúde do democrata já é observada de perto por aliados e críticos.