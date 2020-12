Terceiro colocado no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa (MDB) levou o ex-candidato a vice Brigadeiro Bragança e o presidente do Republicanos em Goiás, deputado federal João Campos, para conversar com os executivos na Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal.

Na pauta, estava um requerimento para que o banco instale uma agência em algum dos bairros do extremo Sul de Anápolis.

Segundo o emedebista, esse foi um dos pleitos que ele mais ouviu na região durante a campanha.

“É uma região desassistida deste tipo de serviço e este foi um dos pedidos que mais ouvimos por lá”, alegou.

A estatal se prontificou a analisar a demanda, embora a abertura de novas unidades vá na contramão da atual política de digitalização do banco.

“Independentemente do resultado eleitoral, vamos continuar trabalhando por Anápolis”, disse Márcio.