O Grupo São Salvador, dono da marca Super Frango, diz que o motorista preso por porte ilegal de arma em um supermercado de Anápolis é terceirizado.

Na segunda-feira (30), Wesley Soares Júnior, de 25 anos, foi abordado pela Polícia Militar (PM) em um estabelecimento do Parque Calixtópolis após denúncia anônima alertar o perigo da situação.

Os policiais questionaram se caminhoneiro estava com o objeto ilícito e ele confirmou que sim, mas embaixo do banco de passageiro do veículo que dirige.

Wesley disse que o revólver, do tipo garrucha, foi comprado por R$ 500 em Itaberaí, município sede da Super Frango. O caminhão estava plotado com a identidade visual da marca.

Conduzido à Delegacia-Geral, ele foi autuado em flagrante pelo crime e encaminhado à cadeia pública. Conseguiu, no entanto, ser liberado após pagar fiança arbitrada em audiência de custódia.

Sobre a ocorrência registrada no último dia 30, em Anápolis, envolvendo a prisão em flagrante do senhor Wesley Soares Júnior por uso de arma de fogo sem porte, a São Salvador Alimentos (SSA) esclarece que terceiriza toda a sua logística de transportes. Portanto, os quase 700 motoristas que prestam serviço à SSA no Brasil são contratados por empresas terceirizadas. Entretanto, a SSA tem uma clara e rígida política de postura e ética para seus colaboradores diretos ou terceirizados e não coaduna com comportamentos que ferem a nossa legislação brasileira. A SSA informa que, assim que tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato com empresa responsável pelo funcionário Wesley Soares Júnior para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis e necessárias. No mais, a SSA reforça a sua total convicção e admiração pelo trabalho da força de Segurança Pública de Goiás, que presta um excelente serviço à nossa sociedade.