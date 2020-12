Vereador em Anápolis por oito anos, Valter Gonçalves de Carvalho, ou Valtinho como gostava de ser chamado, morreu na noite desta terça-feira (1º).

Aos 73 anos, ele lutava contra um câncer no intestino e estava internado há 17 dias na UTI de um hospital particular da cidade. A família recebeu a confirmação do óbito por volta das 22h.

No último domingo (29), Valtinho chegou a sofrer uma parada cardíaca e, consequentemente, teve um agravamento no quadro clínico.

O corpo dele está sendo velado no Velório São Sebastião, no Centro de Anápolis, até às 13h.

Em seguida, deverá ser levado para Campo Limpo, município vizinho em que Valtinho vivia e onde também já ocupou o cargo de prefeito.