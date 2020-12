Uma rede de amor se formou nesta quinta-feira (02) após a apresentadora Fátima Bernardes, de 58 anos, descobrir que está com câncer de útero . O namorado dela, Túlio Gadêlha, foi um dos primeiros. “Estamos juntos nessa, meu amor”, escreveu nas redes sociais.

Colegas e ex-colegas de trabalho também se manifestaram. “Caramba! Força, carinho e muito amor”, desejou Ana Thaís Matos, que apresenta o quadro de esportes do programa Encontro. “Você é luz e a luz ilumina e aquece. Vai dar tudo certo e logo logo estará conosco novamente. Forte, linda e nos preenchendo com toda a sua generosidade.”

O repórter Cauê Fabiano também se manifestou: “Mando todas as minhas energias, e desejo que não passe de um susto. Estamos contigo. Fique bem e força!”. Assim como Tati Machado, que apresenta as notícias da internet no programa.

“Estamos com você, Fátima. Estará em minhas orações. Melhoras! Já estou com saudade de me encontrar com você. Beijo no seu coração”, escreveu.

“Tenho certeza de que tudo dará certo”, disse o ex-parceiro Lair Rennó. “Conte sempre com o meu apoio, minha amizade e as orações de sempre. Beijos em toda a família.”

Já o psiquiatra Jairo Bauer, que é colaborador da atração, disse que ela é muito amada. “Fatima querida, estamos juntos aqui em uma rede potente de amizade, força, amor e pensamentos positivos para que você logo logo supere essa fase e se recupe o mais rapido possível”, disse. “Conte com a gente. Te amamos muito!”

Por conta da doença, que está em estágio inicial, Fátima se afastará por alguns dias da televisão para passar por cirurgia.

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham”, escreveu.

“Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.”

*Com Folhapress