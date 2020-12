A Saneago divulgou um comunicado nesta quarta-feira (02) para anunciar problemas no abastecimento de Anápolis.

De acordo com a companhia, as captações do Piancó e Capivari ficaram sem energia elétrica das 08h30 às 10h30 desta manhã, prejudicando o fornecimento ao longo do dia.

Ao todo, mais de 20 bairros do município estão sendo afetados pelo problema e a normalização do serviço está prevista para até às 23h.

A Saneago ainda solicitou que a população faça uso consciente das reservas da caixa d’água, especialmente até a retomada completa do sistema.

Veja os bairros afetados

Anexo Antônio Fernandes, Anexo Itamaraty, Bairro Antônio Fernandes, Bairro Boa Vista, Bairro Bom Sucesso, Bairro Itamaraty (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas), Cidade Universitária, Conjunto Mirage, Jardim Alexandrina, Jardim Progresso, Jardim Village, Parque Iracema, Residencial Mônica Braga, Residencial Palmeiras, Setor Central, Maracanã, Vila Bella, Vila Jaiara, Vila Harmonia, Vila dos Oficiais e Vila Santa Isabel.