Gustavo Uribe,

de Brasília (DF) – Mesmo com um resultado inferior à previsão feita pelo mercado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (03) que o crescimento de 7,7% do PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre deste ano é fantástico.

Em live semanal, o presidente repetiu discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que a economia brasileira está crescendo em V. O crescimento de 7,7% foi um ponto percentual abaixo da projeção de mercado.

“A economia está crescendo em V. E os dados são realmente fantásticos”, afirmou Bolsonaro. O resultado é atribuído pela maioria dos economistas à revisão feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos dados a partir de 2018, que jogaram os números desde aquele ano para cima.

Apesar do crescimento recorde do PIB, a economia brasileira ainda não voltou ao nível pré-crise. Ainda está 4,1% abaixo do último trimestre de 2019. O resultado também se encontra 7,3% abaixo do pico registrado no início de 2014.

Em relação ao mesmo período de 2019, houve queda de 3,9%. O PIB recuou 5% no acumulado do ano e 3,4% em 12 meses.

Segundo o IBGE, a economia voltou ao patamar do início de 2017, quando começou a saída da recessão de 2014-2016.

Nesta quinta-feira (03), Guedes afirmou que espera novos avanços da atividade econômica em 2021 sem novos auxílios emergenciais por conta da pandemia do novo coronavírus.