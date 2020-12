Um mistério ronda a Fazenda Princesa do Asfalto, que fica na zona rural de Anápolis, próximo da GO-330.

Durante a madrugada de quinta (03) para sexta-feira (04), o local foi invadido duas vezes por homens desconhecidos.

Primeiramente, eles apenas rondaram a propriedade interna. Mas acabaram fugindo após serem notados.

Depois, com os moradores dormindo, retornaram e desta vez não saíram com as mãos vazias.

Vários peixes foram furtados, incluindo um enorme pirosca. O peixe desse tipo, também chamado de pirarucu, pode chegar até 200 kg.

Preocupado, o fazendeiro acionou o Batalhão Rural Polícia Militar (PM). Os bandidos não foram localizados e a investigação do caso ficará a cargo do 2º DP.