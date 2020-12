Um garotinho, de cinco anos, morreu nesta sexta-feira (04) após um acidente de caminhonete na GO-338 em Pirenópolis, a 55 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo estava no km 58, na zona rural, altura do Povoado de Placa, quando perdeu o controle e capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas Rhuan Miguel Batista Witovicz, que ficou preso entre as ferragens e apresentava afundamento de crânio, já estava sem vida.

Outros dois adultos, do sexo masculino, foram socorridos pela corporação. Eles tiveram apenas escoriações leves e não correm riscos de morte.