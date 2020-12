Um atendimento médico em uma unidade de saúde do Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, terminou com uma viatura da Polícia Militar sendo acionada, nesta quinta-feira (03).

É que uma jovem de 24 anos decidiu procurar ajuda depois que percebeu que a filha dela, de dois anos, estava com um sangramento nas partes íntimas.

Antes disso, a mãe começou a notar que havia algo errado porque a bebê já havia reclamado de dores na mesma região em outras ocasiões.

De acordo com ela, a garotinha fica sempre na casa dos avó materna e vários familiares e amigos vivem ou fazem visitas constantes na residência, por isso, não sabe dizer quem exatamente poderia ser o autor do crime.

O Conselho Tutelar também precisou ser chamado no local e acompanhou a mãe até a Central de Flagrantes para denunciar a situação.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e deverá ser investigado pela Polícia Civil.