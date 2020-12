Entre os 16.811 moradores de Anápolis diagnosticados com Covid-19 em Anápolis 95% estão recuperados da doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Os dados levam o conta o período de 16 março, quando houve o registro oficial do primeiro caso, até este sábado (05), em que foram confirmados mais 30.

Este percentual representa em números 16.019 pessoas, que são consideradas curadas pela Vigilância Epidemiológica. Não há o registro de reinfecção na cidade e também não há estatísticas sobre pacientes que sofrem das sequelas da doença.

Já o percentual de óbitos em relação aos diagnosticados é de 2%. Um total de 376 vidas já foram perdidas até este sábado (05). Os outros 3% se referem àqueles que ainda lutam contra a Covid-19 seja em casa, isolados com a família, ou nos hospital, internados.

Na rede pública de Anápolis existem 100 leitos de enfermaria (80 da Prefeitura e 20 do Governo) e 83 de UTI (50 da Prefeitura e 33 do Governo). Atualmente, eles estão ocupados por somente 18 pacientes (sete na enfermaria e 11 na UTI).

Devido a desaceleração no aumento de casos e internações, três das cinco Unidades Referência em Coronavírus (URCs) – Vila União, Recanto do Sol e São José – retornaram às suas funções de origem, voltando a serem Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Ainda continuam sendo URCs, as instaladas no Bairro de Lourdes e no Parque Iracema.