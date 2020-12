Nesta segunda-feira (07) informa o Sine Anápolis que 312 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01- Vagas para Analista de Câmbio

20 – Vagas para Auxiliar de Limpeza

01 – Vaga para Analista de Controle de Qualidade

02– Vagas para Babá

01-Vaga para Corretor de Imóveis

01– Vaga para Cobrador Externo

01-Vaga para Despachante de Embarque

01-Vaga para Auxiliar de Esteticista

01-Vaga para Lanterneiro de Automóveis (reparação)

01-Vaga para Limpador de Vidros

02- Vagas para Mecânico de automóveis

02 – Vagas para Marceneiro de moveis

01- Vaga para Mecânico de manutenção de máquina industrial

01- Vaga para Mecânico de Manutenção de Maquinas de Costura

01 – Vaga para Montador

01 – Vaga para Montador de Maquina(Maquina de Costura)

01– Vaga para Monitorador de sistemas e suporte ao usuário

01 – Vaga para Operador de inspeção de qualidade

01-Vaga para Operador de Maquinas de Dobrar Chapas

01– Vaga para Técnico de refrigeração(instalação)

01-Vaga para Técnico de Impressora

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.