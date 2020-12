Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), nesta segunda-feira (07), mostrou que a semana começou com a confirmação de mais 51 casos de Covid-19 em Anápolis.

Segundo a pasta, os moradores que receberam diagnostico laboratorial positivo são 24 do sexo feminino, com idade entre um e 92 anos, e 27 do sexo masculino, de três a 74 anos.

Com a atualização, o município passou a contabilizar, no acumulado, o total de 16.901 casos.

A Semusa afirma que 16.112 deste montante se referem a pacientes curados e 376 a pacientes que morreram.

Já os demais casos se dividem entre àqueles que estão em tratamento em casa, isolados, e nas unidades de saúde.