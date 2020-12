Após duas tentativas de chegar à Câmara Municipal de Anápolis, o empresário Delcimar Fortunato conseguiu se eleger no pleito de 2020 com 1.256 votos pelo Avante, partido que ele preside no município.

Em entrevista ao Portal 6, o novo vereador destacou que não chega com bandeiras específicas ao Legislativo anapolino, mas que isso não significa que ele não será atuante.

Isso porque ele pretende usar o trânsito que tem com deputados e senadores goianos para destinar recursos de emendas parlamentares a Anápolis.

A primeira delas, segundo Delcimar, já foi conseguida com o deputado estadual Rafael Gouveia (PP).

“Assim nós vamos fazer o projeto [de lei] com o recurso já em caixa”, explicou.

Único negro eleito vereador, Delcimar tem como base igrejas pentecostais, em especial as assembleias de Deus.

A íntegra da entrevista pode ser conferida a seguir.