O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) da terça-feira (08), com atualização às 15h43, trouxe duas novas mortes por Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, as vítimas são um idoso, de 88 anos, que morreu no dia 02 de dezembro, e uma idosa, de 81 anos, que perdeu a vida no dia 04.

Ao todo, o município não registrava nenhum falecimento em decorrência do novo coronavírus desde a sexta-feira (04).

Nas últimas horas, outros 52 casos da doença também foram registrados na cidade. Destes, 34 pacientes são mulheres, com idade entre sete e 89 anos, e 18 são homens, de 17 a 88 anos.

Desde que a pandemia começou, 16.953 pessoas testaram positivo para a Covid-19, sendo que 16.165 já cumpriram a quarentena e estão curados. Os óbitos estão em 378.