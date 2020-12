Nem a chuva que caiu em Anápolis nesta terça-feira (08) foi capaz de impedir a ousadia de um bandido de 37 anos, que tem passagens por furto, roubo, receptação e lesão corporal.

No final da tarde, ele decidiu furtar um Fiat Uno no Setor Sul Jamil Miguel, mas deu de cara com a Força Tática Municipal, que avistou o dono pedindo socorro e foi atrás do veículo.

Durante a fuga, o bandido não obedeceu os sinais para parar e ainda entrou na Avenida Brasil Sul pela contramão em horário de pico.

Logo em seguida, partiu sentido Vila Góis realizando manobras perigosas e, quando foi encurralado pelos militares, jogou o carro de propósito contra uma motociclista na Avenida Ayrton Senna.

Depois, mesmo sem ter para onde fugir, o bandido saiu correndo a pé e só parou após os policiais usarem da força contra ele, que foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Socorrida no local, a motociclista nada sofreu e passa bem. O homem, enfim, foi preso, e o Fiat Uno devolvido ao dono.

Um detalhe chama atenção: na segunda-feira (07), ele já havia sido detido por estar sob o efeito de drogas e agredir e ameaçar o avô de morte.