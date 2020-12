Suave, refrescante e marcante. Essas são as características que definem a Esmera de Goiás, nova cerveja da Ambev feita a base de mandioca, cuja matéria prima vem diretamente da região de Cavalcante, no Nordeste goiano.

O produto, que recebeu a aprovação do governador Ronaldo Caiado (DEM) durante a manhã, também foi apresentado à imprensa de todo o estado ao longo da tarde desta terça-feira (08), em Anápolis.

De acordo com a mestre cervejeira da Ambev, Daniela Kikuchi, a bebida foi pensada para combinar perfeitamente com a culinária goiana, como galinhada, pamonha e até mesmo o famoso arroz com pequi.

Para o gerente de marcas regionais, Leandro Toth, a iniciativa de produzir uma cerveja local vai contribuir especialmente com a renda e dignidade de muitas famílias.

“A Ambev compra essa matéria prima de pequenos produtos, de agricultura familiar, sem intermediários, com um preço justo. Não é só mais uma cerveja, ela nasce para valorizar o que o estado tem de melhor”, afirmou.

Segundo o profissional, as vendas da Esmera já foram iniciadas e, a partir desta quarta (09), ela poderá ser encontrada nos bares de Goiás.

“Hoje lançamos a embalagem de 600 ml retornável. Todo mundo pode ficar tranquilo que a Esmera vai caber no bolso. Ela nasceu para ser um produto democrático, da mesa de bar, para reunir os amigos e fazer parte do dia a dia de todo mundo. Quando chegarem no bar, vão ter uma grata surpresa com relação ao preço”, disse.