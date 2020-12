Após ser dispensado da TV Anhanguera, o humorista Seu Valdemar, ex-apresentador do programa No Balaio, também está perdendo contratos e apoio de fãs.

Nas últimas horas, o número de seguidores dele caiu em quase 20 mil e várias empresas publicaram notas informando a decisão de encerrar contratos com o artista.

Todas as ações estão ocorrendo em consequência ao vídeo que o humorista publicou no Instagram, no último domingo (06), contendo nudez feminina. O conteúdo foi apagado minutos depois.

A primeira a se manifestar contra a publicação de Seu Waldemar foi a Glory Comunicação, que era responsável por gerenciar a carreira artística dele.

A agência afirma acreditar que se trata de um caso isolado, pois conhece “os valores e ética” do humorista. No entanto, “não concorda com a publicação” porque é “contrária aos valores e princípios éticos da empresa”.

A Tecar Jeep considerou a conduta do artista inaceitável e sustentou que reprova veementemente a postagem feita por ele no Instagram.

Outra a se manifestar foi a Flávio’s Calçados, que repudiou a publicação e afirmou que a atitude é contrária aos princípios construídos pela marca.

Localizado em Itaberaí, o Café Boca de Pito também anunciou a suspensão do contrato com Seu Waldemar definindo o episódio como um comportamento injustificável.

Além das empresas, Ana Clara Paim, que é apresentadora do No Balaio e atuava ao lado de Waldemar, também utilizou as redes sociais para fazer um pronunciamento.

A profissional disse que há algum tempo já não tem mais proximidade com o ex-colega, por vários motivos não revelados, e que não iria “passar pano” para a situação, que é um crime.

“É só você ter compaixão pelo próximo, o mínimo de respeito para entender que, mesmo que essa situação não fosse exposta, já seria um respingo da masculinidade tóxica na qual a gente convive por muito tempo e que só se continua porque situações como essas são sempre bem sucedidas e acontecem em off”.