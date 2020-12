Uma quantidade impressionante de carros chineses fabricados em Anápolis e Jacareí (SP) já foram vendidos pela CAOA.

Desde o início do acordo de cooperação estratégica com a Chery, em 2017, um total 45 mil veículos da montadora, que é 100% nacional, estão circulando nas ruas.

Este rápido crescimento da marca no mercado nacional, avalia a CAOA, se explica por uma série de fatores, como:

– estratégia agressiva com ampliação de portfólio em tempo recorde e veículos que vão ao encontro do desejo do consumidor nacional;

– investimento em produtos de alto valor agregado com preços competitivos; e

– uma forte Rede de Concessionárias com 115 lojas em todo o país, com serviços de venda e pós-venda marcados pela excelência.

Nesses menos de três anos, sete veículos, que atendem os mais variados públicos e mercados, foram lançados.

Hoje, a CAOA Chery produz nacionalmente dois sedans: Arrizo 5 e Arrizo 6; quatro SUVs: Tiggo 2, Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo8; além de exportar, da China, o elétrico Arrizo 5e, que integra o projeto New Energy, que tem como objetivo propor novas formas de mobilidade e matrizes energéticas.

De acordo com a montadora, as unidades de Anápolis e Jacareí possuem, juntas, a capacidade produtiva superior a 130 mil carros por ano.

“Em três anos já fizemos história no setor automotivo nacional. A CAOA Chery chegou com a promessa de ser um gigante brasileiro e realmente está sendo”, comemora o CEO Marcio Alfonso.

“Mais do que isso, estamos construindo uma marca sólida, com qualidade e valor que vem, ano a ano, conquistando a confiança do consumidor”, complementa.

“Todo esse sucesso nos dá ainda mais combustível para seguirmos fazendo a diferença na indústria automotiva brasileira”, conclui.

Segundo o executivo, ainda que a comemoração dos três anos ocorra em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a CAOA Chery tem muitos marcos para celebrar.

“A pandemia pegou todos de surpresa. Assim como as outras empresas do segmento precisamos nos readequar. Conseguimos dar respostas rápidas no ápice da crise e optamos por manter nossos lançamentos desse ano”.

Uma das novidades é que a montadora também pretende lançar em breve versão popular da marca Chery. Detalhes serão apresentados assim que os projetos estiveram finalizados.