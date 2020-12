As tão esperadas luzes e enfeites chegaram e agora já é possível dizer com todas as letras: Anápolis entrou de vez no clima natalino.

Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, não haverá o Natal de Coração, evento que leva apresentações culturais, trenzinho encantado e outras atividades para os bairros.

Mas os principais pontos da cidade contarão com decoração especial para que o momento, tão tradicional, não passe batido.

Aqueles que quiserem tirar fotos e apreciar o cenário já podem, por exemplo, ir até a Praça Bom Jesus ou o Parque Ipiranga.

São luzes coloridas, árvore de Natal e mais enfeites que estão deixando ainda mais bela a paisagem.

O fotógrafo Pedro Henrique Santos já fez alguns registros. Confira:

