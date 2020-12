Uma nova doença misteriosa, que já atingiu mais de 300 pessoas na cidade de Eluru, situada no estado de Andhra Pradesh, na Índia, está assustando não só o país asiático, mas todo continente.

Com uma morte já confirmada, as causas do contágio ainda não têm explicação, mas vários sintomas foram identificados. Todos os doentes apresentam um quadro semelhante à epilepsia, com convulsões, náuseas, dores na cabeça e perda súbita de consciência.

O governo indiano convocou especialistas e pesquisadores para explicarem o que exatamente levou centenas de pessoas aos hospitais de Eluru.

Até o momento, as informações divulgadas no The Times Of India indicam que, dos pacientes examinados, dez apresentaram uma taxa de níquel e chumbo altíssima no sangue. Os profissionais estão analisando se essa descoberta pode ter relação com a doença.

Na fase de teste, estão ainda as amostras de fluido cérebro-espinhal coletadas das vítimas. Já a contaminação por meio da água foi descartada após analises realizadas em 57 mil famílias.

“Estamos observando o estado de saúde dos pacientes que adoeceram em Eluru. Estamos aguardando resultados dos testes. Em meus 25 anos de serviço, nunca vi tais casos.”, diz o Dr. Suhasini, médico envolvido nas pesquisas.

Hipóteses de envenenamento químico, poluição de ar, leite contaminado, foram levantadas. No entanto, nada ainda é confirmado.

Em tempo

Em meio a um cenário pandêmico, a Índia apresenta a segunda maior taxa de contaminação mundial do novo coronavírus.

No estado de Andhra Pradesh foram 800 mil casos confirmados. Porém, nenhum dos pacientes com sintomas da doença misteriosa testaram positivo para Covid-19.