Nesta sexta-feira (11) informa o Sine Anápolis que 366 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

03-Vagas para Ajudante de Eletricista

01– Vaga para Analista de Controle de Qualidade

09– Vagas para Auxiliar de Cozinha

01-Vaga para Babá

01-Vaga para Banhista de Animais Domésticos

01-Vaga para Barman

02-Vagas para Chapista de Lanchonete

01– Vaga para Cobrador Externo

01-Vaga para Copeiro

02-Vagas para Esteticista

01-Vaga para Instalador de Sons e Acessórios

01-Vaga para Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança

01-Vaga para Lanterneiro de Automóveis (reparação)

01-Vaga para Mecânico de Manutenção de Maquinas de Costura

03 – Vagas para mecanico de automoveis

01 – Vaga para Motofrentista

01-Vaga para Office-Boy

01-Vaga para Pintor de Automóveis

10- Vagas para Pedreiro

01– Vaga para Operador de Maquinas de Dobrar Chapas

01- Vaga para Passador de Roupas em geral

01– Vaga para Trabalhador Rural

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.