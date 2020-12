Uma caixa de distribuição de energia pegou fogo neste sábado (12) e provocou um incêndio em posto de gasolina instalado no km 82 da BR-060, na zona rural de Anápolis.

Por sorte os funcionários rapidamente notaram e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas ainda no estágio inicial. Ninguém se feriu.

O combate foi direto, com uma linha de mangueira içada por uma escada na parte externa do prédio do posto. Mais de 20 litros de água foram necessários para o rescaldo.

Chamou atenção a grande quantidade de fumaça preta presente no incêndio. Ela se originou devido à queima do isopor da laje, que ficou comprometida.

O Corpo de Bombeiros, após finalizar os trabalhos, orientou os responsáveis pelo posto a providenciar os reparos necessários e a revisão elétrica somente após não haver mais resquícios da fumaça no local.

