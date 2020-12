Juntamente com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, esteve em Goiás neste sábado (12).

Pela manhã, a visita ocorreu na capital Goiânia, onde ocorreu ocorreu o lançamento da pedra fundamental de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira.

O espaço, quando finalizado, funcionará como um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica.

Em discurso, Damares defendeu o governo Jair Bolsonaro (sem partido) e avaliou que ele não tem medo de bandido.

“Nós vamos proteger os idosos do nosso país, vamos proteger as mulheres e as crianças. Precisávamos de um presidente corajoso, macho e ele chegou”, disse.

À tarde, a ministra e Michelle Bolsonaro estiveram em Anápolis. Damares fez uma palestra na UniEVANGÉLICA sobre as ações que vêm desenvolvendo e anunciou que em breve voltará para lançar uma Casa da Mulher na cidade.

Já a primeira-dama participou da apresentação do Deaf Owned Translation (DOT), projeto liderado pelo centro universitário que está fazendo a tradução do livro da Bíblia para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).