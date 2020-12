Os serviços do Google ficaram fora do ar ou apresentaram instabilidade na manhã desta segunda-feira (14). Usuários de vários países relataram problema no buscador, no YouTube, no Gmail, no Sheets, no Classroom, no Drive, no Maps, no Hangouts, no Meet e no calendário.

De acordo com o site DownDetector, as reclamações iniciaram por volta de 8h30 e atingiram pico às 9h. Depois, começaram a desacelerar.

Às 9h52, as ferramentas operavam normalmente, de acordo com página do Google que mostra o desempenho de seus aplicativos. O Gmail era o único que apresentava problemas nesse horário.

Foram registradas quedas no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia e em vários países da Europa.

Procurado, o Google ainda não se pronunciou sobre as causas de instabilidade, mas em perfil do Google Workspace, que reúne todos as ferramentas da empresa, afirmou estar ciente do problema em seus produtos e que investiga o caso.

Nas redes sociais, o assunto logo virou um dos mais comentados. No Twitter, usuários fizeram memes sobre provas adiadas, reuniões canceladas e brincaram sobre quanto o youtuber Felipe Neto deixaria de ganhar com o problema -em publicação recente, ele afirmou que uma queda no YouTube no horário nobre lhe gerou cerca de R$ 17,7 mil em prejuízo.