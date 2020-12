Todo semestre vários alunos realizam o sonho de concluir a graduação de Medicina. No entanto, é preciso dar continuidade aos estudos para ser um profissional ainda mais capacitado, tendo uma área específica de atuação.

Única a ofertar o curso de Medicina em Anápolis, que tem nota 5 no MEC e ocupa o ranking dos 18 melhores do Brasil, a UniEVANGÉLICA está com processo seletivo aberto para residência médica.

Há vagas para aqueles que desejam se especializar em Anestesiologia, Área Cirúrgica Básica, Clínica Médica, Medicina Geral de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Cardiologia, Nefrologia e Neonatologia.

A seleção acontecerá em duas etapas. A primeira será uma prova objetiva, que valerá um total de 90 pontos. Já a segunda é a análise de currículo, que valerá 10 pontos.

Os interessados devem se inscrever até o dia 04 de janeiro de 2021, no site da UniEVANGÉLICA, e a prova está prevista para ocorrer presencialmente no dia 10.

O resultado final da prova objetiva será divulgado no dia 19 de janeiro. Já o resultado da análise de currículos será disponibilizado em 02 de fevereiro.

As matrículas dos selecionados deverá ser feita entre os dias 03 e 04 de fevereiro, enquanto o início do programa de residência está agendado para 1º de março.

Mais informações estão no edital.