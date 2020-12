Um acidente de trânsito provocou um grande congestionamento, no Km 74 da BR-060, entre Anápolis e Goianápolis, na manhã desta terça-feira (15).

A reportagem do Portal 6 apurou junto à Triunfo Concebra, concessionária da via, que o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Apenas o condutor estava dentro do veículo de grande porte e não teve nenhum ferimento grave. A carga do veículo também não chegou a se espalhar pela via.

O transtorno maior, porém, foi percebido no tráfego. É que a primeira faixa dos dois sentidos da rodovia precisou ficar interditada por horas.

Imagens que correm pelas redes sociais mostram que uma grande fila de carros se formou no local e alguns motoristas tiveram até que sair dos veículos para tentar ver o que estava acontecendo.

Apesar do susto e os estragos no caminhão, toda a situação já foi resolvida e o transito está fluindo normalmente.

Por isso, os motoristas que precisarem passar pelo local não terão de se preocupar em buscar um caminho alternativo.