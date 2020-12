Uma médica recém-formada, de 25 anos, passou um grande susto na tarde desta terça-feira (15).

Ela estava conduzindo um Chevrolet Montana na BR-153 quando perdeu o controle e capotou o veículo na altura do antigo clube do Lírios do Campo.

O Portal 6 apurou que a profissional chegou a sofrer algumas escoriações no braço, mas dispensou o socorro do Corpo de Bombeiros alegando que estava bem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi acionada para a remoção do automóvel, que está no canteiro da pista.

Não foi necessário interditar o trecho da rodovia e o trânsito flui bem nos dois sentidos.

1 de 4 - +