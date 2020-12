Quem passou pelo Centro de Anápolis nos últimos dias com certeza notou a presença de militares nas áreas de maior concentração de lojas e circulação de pessoas.

E esse fato uma explicação: é a Operação Natal Seguro, que veio para reforçar o policiamento e trazer mais segurança neste período de compras.

Capitão Osvaldo Abraham, subcomandante do 28º BPM, explica que a atuação da corporação está ocorrendo em diversas frentes com a implementação de uma força-tarefa exclusiva na prevenção de crimes.

“Além de mais seis viaturas rodando, estamos contando também com a modalidade Cosme e Damião, em que duplas fazem o policiamento à pé, e ainda com apoio das equipes da CPE e do Tático”, detalhou.

Os resultados desta mobilização, destaca o oficial, tem surtido efeitos. Passados 15 dias, soma zero a o número de furtos e roubos registrados na área Central.

“Isso traz mais segurança para os comerciantes, que encontram neste período um aumento na vendas, e para a população, que tradicionalmente faz mais compras”, avalia.

A Operação Natal Seguro segue até o final de dezembro.