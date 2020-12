Uma falha mecânica provocou o tombamento de um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (16) na BR-153, em Anápolis.

Carregado com 51 toneladas de arroz, o veículo tinha como destino Belém, capital do Pará. O motorista, que perdeu o controle, não teve ferimentos.

Por ter ocorrido no perímetro urbano, populares se aglomeraram perto do veículo acidentado com a intenção de saquear a carga espalhada.

O pacote de arroz está em alta e é considerado pelas donas de casa como o ‘vilão’ dos preços nos supermercados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, impediu a ação com reforço de viaturas e notificando a empresa responsável para remoção e o seguro da mercadoria.

Segundo a corporação, saque de carga é crime e pode ser punido com pena de até quatro anos de prisão.

Assista ao vídeo: