O ator Tom Cruise, 58, não agradou os funcionários da equipe responsável por gravar o quinto filme da franquia “Missão Impossível”. Cinco membros da produção pediram demissão após o astro de Hollywood gritar nos bastidores.

O áudio do momento foi vazado pelo jornal britânico The Sun nesta terça-feira (15). Na gravação, Cruise xinga e grita com os profissionais, que aparentemente estavam violando os protocolos de segurança contra a Covid-19. Além de atuar, o artista é produtor do filme.

Segundo uma fonte do tabloide internacional, a primeira “explosão” do ator foi grande, mas as coisas não se acalmaram desde então. “A tensão vem crescendo há meses e essa foi a gota d’água. Desde que se tornou público, os funcionários ficaram com mais raiva”, completa.

“Nós somos um exemplo agora. Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa. Eles acreditam em nós e no que fazemos. Eu fico ao telefone a noite toda com cada estúdio, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!”, disse Cruise em um dos trechos da gravação vazada.

A fonte do The Sun também disse que o ator está chateado e não aguenta “depois de todos os esforços que eles fizeram para continuar a filmar”. “Os outros não estão levando isso tão a sério quanto ele. No final, é ele quem carrega tudo.”

Após as gravações do filme “Missão Impossível” serem retomadas ao redor do mundo, elas foram suspensas novamente em outubro após 12 pessoas do set na Itália receberem diagnóstico positivo para Covid-19. Atualmente o set do longa se encontra em Londres, na Inglaterra.