A Clínica Popular Mais Saúde nasceu em 2016, fruto de um projeto de dois médicos em oferecer atendimento de qualidade e com preço justo para a população de Anápolis.

Naquele momento não era encontrado na cidade serviços com preços acessíveis. Pelo contrário, as consultas custavam caro e os exames de laboratório, cardiológicos e até mesmo ultrassons eram de difícil acesso.

A Clínica Popular Mais Saúde veio para preencher essa lacuna, sendo a pioneira na cidade no atendimento com preços acessíveis.

Mais importante que o preço acessível, a clínica também implantou um rigoroso processo de atendimento, sendo que a ordem da casa é que todo paciente seja bem atendido, desde o agendamento, passando pela realização de exames, até o retorno.

O tempo de atendimento na Clínica Popular Mais Saúde pode durar até 50 minutos, dependendo do caso clínico. Nenhum paciente é atendido com correria ou falta de paciência. Todos são muito bem tratados, garantindo a alta qualidade.

Os preços praticados também são um diferencial. Com consultas a partir de R$ 60 e exames a partir de R$ 4,00, a unidade é reconhecida pela credibilidade.

Em tempo

A Clínica Popular Mais Saúde busca se desenvolver de forma sustentável, cultivando valores e contribuindo com a sociedade. Tanto que a Missão estabelecida pela Clínica Popular Mais Saúde é “melhorar a vida das pessoas”.

O objetivo é apenas esse: melhorar a vida das pessoas. Por isso, são oferecidos serviços de saúde com qualidade e preço justo. Sem altas margens de lucro.

Os serviços da Clínica Popular Mais Saúde equiparam-se às grandes clínicas e laboratórios da cidade, e até os superam. Agora, o paciente não é obrigado a esperar longas horas para ser atendido por um médico ou realizar um exame.

Além disso, 100% dos agendamentos são com hora marcada e esse horário é cumprido rigorosamente. Também não há agendamentos por ordem de chegada, pois a unidade entende que tempo do paciente é precioso e deve ser respeitado.

A Clínica Popular Mais Saúde dispõe de consultórios equipados e decorados para oferecer aos médicos qualidade de trabalho e aos pacientes conforto no atendimento.

O espaço conta ainda com um laboratório próprio — o Laboratório Mais Saúde, com qualidade equiparada a qualquer outro e com certificações que atestam a qualidade.

A Clínica Popular Mais Saúde está localizada na Avenida Cachoeira Dourada, no Bairro São Joaquim.

Já o Laboratório Mais Saúde tem uma unidade na Avenida Santos Dumont, em frente à Santa Casa, no Jundiaí, e outra unidade dentro da própria Clínica, no Bairro São Joaquim.

As consultas e exames podem ser agendados pela Central de Atendimento (62) 3098-4645 ou WhatsApp (62) 9 9111-5662.